Команды завершали программу первой части чемпионата Украины, но у Шахтера впереди важнейшая миссия. "Горняки" фактически проводили репетицию перед матчем против Порту за плей-офф Лиги чемпионов.

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Марино Пушич обошелся без ротации, выпустив основу. В гости приехал Верес, набравший 4 очка в предыдущих 2 турах. Впрочем, дебют этой встречи был полностью за Шахтером. После нескольких полумоментов дончане открыли счет на 14-й минуте. Зубков хитрой передачей запустил Крыськива в штрафную, а Жулио Сезар неудачно подставился под прострел – 1:0.

Зубков оставался самым активным до перерыва. Форвард Шахтера проиграл дуэль Пасту, а затем ассистировал Бондарю – над воротами. У Вереса не было почти ничего.

Дебют второго тайма ознаменовался очередным судейским скандалом в УПЛ. Екатерине Монзуль показалось, что Евгений Шевченко сыграл рукой в штрафной, хотя повторы свидетельствовали об обратном. VAR подтвердил сомнительное решение арбитра. Паст отразил удар Зубкова, первым на добивание прибежал Сикан, но Монзуль вмешалась снова. На этот раз все логично – форвард Шахтера забежал в штрафную до удара.

Уверенная победа от дончан никуда не делась. Зубков реабилитировался, закрутив красоту с 20 метров. "Горняки" выиграли и по потерянным очкам являются лидерами УПЛ вместе с Динамо. Главная задача впереди – обыграть Порту 13 декабря. Верес рискует зимовать в зоне прямого вылета, если Заря наберет очки против Кривбасса.

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