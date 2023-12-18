– Мистер, Шахтер и Ависпа Фукуока сыграли благотворительный матч в поддержку Украины. Как все сложилось?

– Во-первых, хочу поблагодарить японский народ и всю Японию за приглашение, за теплый прием, за прекрасную организацию и замечательную атмосферу на стадионе. Это было поразительно. Как и на любой товарищеской или благотворительной встрече, мы дали возможность сыграть всем футболистам. Они заслужили это, ведь очень старательно работали на протяжении последних двух месяцев моего пребывания на тренерском посту.

Также мне было интересно увидеть некоторых футболистов в поединке с соперником такого уровня. Мы сыграли 2:2, товарищеская ничья, могли забивать больше, потому что имели несколько моментов, равно как и оппонент. Думаю, эту игру было приятно смотреть, и людям на стадионе понравилось. Счастлив, что мы здесь по такому хорошему поводу, как благотворительность. Это очень важно для Украины.

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– Какие послания удалось донести во время этой поездки?

– Как я уже сказал, первое послание – то, что мы здесь ради Украины и украинцев, говорим о необходимости поддержки Украины. Это первый и самый важный месседж. Во-вторых, мы здесь ради футбола, чтобы показать собственные принципы и продемонстрировать свою игру, а также проверить всех прибывших сюда игроков.

– А сейчас хочется спросить не об этом матче, а о предстоящих играх в Лиге Европы. Сейчас уже знаем своего соперника. Что можете сказать о Марселе?

– Да, это хорошо известная команда, Фейеноорд играл с ней два года назад. Сложный оппонент, хорошая команда, большой клуб. На этом уровне вообще нет лёгких соперников. В Лиге Европы все команды могут выступать в Лиге чемпионов. Доволен результатом жеребьевки, будет очень интересно.

– Вскоре нас ждут новогодние праздники. Может быть, хотите что-то сказать нашим болельщикам?

– Хочу пожелать всем много здоровья, успехов и, конечно, мира. Это самое важное – быть со своими семьями, быть счастливыми и наслаждаться всем, чем можно, учитывая нынешние обстоятельства. Надеюсь увидеть всех в следующем году! – цитирует Пушича пресс-служба Шахтера.

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