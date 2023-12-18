Шахтер и Ависпа Фукуока разошлись миром в благотворительном товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Сикан открыл счет на 7-й минуте, замкнув подачу Гочолейшвили. Впрочем, еще до перерыва Шахтер оказался позади. На подаче углового Мия получил две попытки расстреливать Ризныка – со второй удалось. Затем оборона "горняков" оставила без присмотра Канамори, покатившего мяч в дальний угол.

Шахтер расписал ничью с Ависпа Фукуока в благотворительном матче в пользу Украины – Сикан снова забил, возвращение Шведа

На старте второй половины Марьян Швед напомнил о себе красивым крученым ударом. Этот гол оказался последним во встрече – 2:2.