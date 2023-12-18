В понедельник, 18 декабря 2023 года, состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы 2023/24. Результаты жеребьевки – в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы 2023/24 (аналог 1/16 финала) состоялась в понедельник, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Начало – в 14:00 по киевскому времени.

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Украину в плей-офф Лиги Европы представляет только Шахтер, занявший третье место в групповом турнире Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 9 очков, пропустив в плей-офф ЛЧ Барселону и Порту, но опередив бельгийский Антверпен.

По итогам жеребьевки соперником Шахтера в первом раунде плей-офф Лиги Европы стал французский Марсель. Команда, которую уже по ходу сезона возглавил знаменитый Дженнаро Гаттузо, в последнее время набрала форму, выиграв 4 матча подряд в чемпионате Франции.

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

Фейеноорд – Рома

Милан – Ренн

Ланс – Фрайбург

Янг Бойз – Спортинг

Бенфика – Тулуза

Брага – Карабах

Галатасарай – Спарта

Шахтер – Марсель.

В жеребьевке стыковых матчей Лиги Европы приняли участие 16 команд. Это 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы и 8 обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к восьми победителям групп Лиги Европы.

Все 16 команд разделили на две корзины – сеяные и несеяные. Вылетевшие из Лиги чемпионов будут несеянными (сюда попал и Шахтер), а первый поединок сыграют дома. Команды из одной страны не могут встретиться между собой. Стыковые матчи Лиги Европы состоятся 15 и 22 февраля 2024 года.

Участники стыковых матчей Лиги Европы 2023/24:

Сеянные: Спортинг, Карабах, Рома, Тулуза, Ренн, Фрайбург, Марсель, Спарта Прага.

Несеянные: Бенфика, Брага, Галатасарай, Ланс, Милан, Фейеноорд, Шахтер, Янг Бойз.

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