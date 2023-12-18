Головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч прокоментував товариський матч з Авіспа Фукуока (2:2) і жереб Ліги Європи, який вивів "гірників" на Марсель.

– Містере, Шахтар та Авіспа Фукуока зіграли благодійний матч на підтримку України. Як усе склалося?

– По-перше, хочу подякувати японському народові та всій Японії за запрошення, за теплий прийом, за чудову організацію та чудову атмосферу на стадіоні. Це було вражаюче. Як і на будь-якій товариській чи благодійній зустрічі, ми дали змогу зіграти всім футболістам. Вони заслужили на це, адже дуже сумлінно працювали впродовж останніх двох місяців мого перебування на тренерській посаді.

Також мені було цікаво побачити деяких футболістів у поєдинку із суперником такого рівня. Ми зіграли 2:2, товариська нічия, могли забивати більше, тому що мали кілька моментів, так само як і опонент. Думаю, цю гру було приємно дивитись, і людям на стадіоні сподобалось. Щасливий, що ми тут з такого гарного приводу, як благодійність. Це дуже важливо для України.

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– Які послання вдалося донести під час цієї подорожі?

– Як я вже сказав, перше послання – те, що ми тут заради України та українців, говоримо про необхідність підтримки України. Це перший і найважливіший меседж. По-друге, ми тут заради футболу, щоб показати власні принципи та продемонструвати свою гру, а також перевірити всіх гравців, які прибули сюди.

– А зараз хочеться запитати не про цей матч, а про майбутні ігри в Лізі Європи. Наразі вже знаємо свого суперника. Що можете сказати про Марсель?

– Так, це добре відома команда, Фейєнорд грав з нею два роки тому. Складний опонент, хороша команда, великий клуб. На цьому рівні взагалі немає легких суперників. У Лізі Європи всі команди спроможні виступати в Лізі чемпіонів. Задоволений результатом жеребкування, буде дуже цікаво.

– Невдовзі на нас чекають новорічні свята. Можливо, бажаєте щось сказати нашим уболівальникам?

– Хочу побажати всім багато здоров’я, успіхів та, звісно, миру. Це найважливіше – бути зі своїми родинами, бути щасливими й насолоджуватися всім, чим можна, зважаючи на нинішні обставини. Сподіваюся побачити всіх наступного року! – цитує Пушіча прес-служба Шахтаря.

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