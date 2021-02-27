У 23-летнего игрока "красных дьяволов" в ближайшее время может измениться спонсор, сообщает Daily Mail. Сейчас у него есть действующий контракт с Nike, но он скоро заканчивается.

Манчестер Юнайтед имеет претензии к Рашфорду

Это привело к активизации других спортивных гигантов вокруг персоны Маркуса. Серьезный интерес к Рашфорду проявляет Puma, которая считает его идеальным представителем бренда как на поле, так и за его пределами. Поэтому немецкая компания настроена на серьезную борьбу с американским гигантом.

Заметим, что в текущем сезоне Маркус Рашфорд провел за МЮ 40 поединков, в которых отметился 18 голами и 11 ассистами.

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