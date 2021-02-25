Ліга Європи, матчі-відповіді 1/16 фіналу

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьєдад – 0:0 (перший матч – 4:0)

Нереалізований пенальті: Оярсабаль, 14 (РC)

Мілан – Црвена Звезда – 1:1 (2:2)

Голи: Кессьє, 9 (пен.) – Ель Фарду, 24

Вилучення: Гобельїч, 70 (ЦЗ)

ПСВ – Олімпіакос – 2:1 (2:4)

Голи: Захаві, 23, 44 – Кока, 88

Рома – Брага – 3:1 (2:0)

Голи: Джеко, 24, К. Перес, 75, Майораль, 90+2 – Крістанте, 88 (аг)

Нереалізований пенальті: Пеллегріні, 72 (Р)

Манчестер Юнайтед не мав жодних проблем з утриманням результату першого матчу. Оярсабаль міг відкрити рахунок на 14 хвилині, однак примудрився з пенальті пробити повз ворота. По перерві скасували гол Туанзебе. Центрбек МЮ замкнув подачу з кутового, але паралельно Лінделеф коліном ледь не зніс голову супернику – фол і жовта картка шведу. Зрештою, Реал Сосьсєдад змирився зі своєю долею та нульовою нічиєю.

Црвена Звезда вистояла і в другому матчі проти Мілана, тому покидає турнір з високо піднятою головою. Команди обмінялися голами у першому таймі, а в другому підопічні Деяна Станковіча не змогли забити ще раз. Ще й Гобельїч підвів партнерів, отримавши другу жовту картку на 70 хвилині. 1:1 – Мілан пройшов лише завдяки голам на виїзді.

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ПСВ ледь не зумів відігратися після гостьових 2:4 з Олімпіакосом. Героєм хотів стати 33-річний Еран Захаві, який оформив дубль в обох зустрічах. Успіхи ізраїльтянина нівелював Кока. Форвард Олімпіакоса на 88 хвилині забив рятівний м'яч та побіг святкувати.

Рома ще раз розібралася з Брагою. "Вовки" цілком могли громити колишню команду Паулу Фонсеки, але використала далеко не всі моменти. Лоренцо Пеллегріні повторив "подвиг" Оярсабаля (пробив повз ворота з пенальті). Під завісу Крістанте пожалів Брагу та зрізав м'яч у власні ворота, а Майораль відновив перевагу римлян у два м'ячі.

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