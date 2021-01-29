Тренерский штаб Манчестер Юнайтед недоволен низкой реализацией моментов Маркуса Рашфорда, сообщает ESPN.

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Наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер считает действия форварда в завершающей стадии атак слишком предсказуемыми. Таким образом, Маркусу добавили к тренировкам отдельные занятия, где он будет отрабатывать реализацию.

В нынешнем сезоне АПЛ Рашфорд провел 20 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 5-ю ассистами.

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