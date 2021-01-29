Манчестер Юнайтед имеет претензии к Рашфорду
22:14 - Читати українською
Нападающего МЮ Маркуса Рашфорда ждут дополнительные нагрузки.
Тренерский штаб Манчестер Юнайтед недоволен низкой реализацией моментов Маркуса Рашфорда, сообщает ESPN.
Рашфорд признался, насколько планирует задержаться в Манчестер Юнайтед
Наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер считает действия форварда в завершающей стадии атак слишком предсказуемыми. Таким образом, Маркусу добавили к тренировкам отдельные занятия, где он будет отрабатывать реализацию.
В нынешнем сезоне АПЛ Рашфорд провел 20 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 5-ю ассистами.
Ман Юнайтед проиграл последней команде АПЛ, Эвертон разыграл огненную ничью с Лестером, дебют Тухеля во главе Челси
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter