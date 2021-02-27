Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може опинитись у центрі баталій двох спортивних гігантів.

У 23-річного гравця "червоних дияволів" найближчим часом може змінитись спонсор, повідомляє Daily Mail. Наразі у нього є чинний контракт з Nike, але він скоро завершується.

Манчестер Юнайтед має претензії до Рашфорда

Це спричинило активізацію інших спортивних гігантів навколо персони Маркуса. Серйозний інтерес до Рашфорда проявляє Puma, яка вважає його ідеальним представником бренду як на полі, так і за його межами. Через це німецька компанія налаштована на серйозну боротьбу з американським гігантом.

Зауважимо, у поточному сезоні Маркус Рашфорд провів за МЮ 40 поєдинків, в яких відзначився 18 голами та 11 асистами.

Ліга Європи: Мілан без перемог пройшов Црвену Звезду, Манчестер Юнайтед втримав перевагу над Реал Сосьєдадом, драма ПСВ