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Пулишич рассказал, почему он перешел в Челси

09:52 112 Читати українською
Пулишич рассказал, почему он перешел в Челси
Кристиан Пулишич / Reuters

Новичок Челси Кристиан Пулишич поделился целями, которых он хочет достичь вместе с новым клубом.

Игрок считает, что выбрал правильное время для смены клуба и чемпионата.

"Я просто почувствовал, что переход в Челси – правильный шаг. Я провел замечательные годы в Дортмунде, эти эмоции останутся со мной. Это большой шаг для меня, невероятно приехать в Англию и играть в этой лиге. Это именно то место, где вы можете проявить себя.

Челси официально представил Пулишича

Азар – фантастический игрок, мы все это знаем, и если я смогу достичь подобных результатов, я буду счастлив. Он великий игрок. Я хочу прийти и написать собственную историю в Челси, хочу сделать все возможное для этого", – рассказал Пулишич клубному сайту лондонцев.

Напомним, Челси еще зимой договорился о переходе игрока Боруссии Дортмунд за 64 миллиона евро.

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Англия Челси Челси Кристиан Пулишич Кристиан Пулишич Трансферы Челси
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