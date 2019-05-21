Челси официально представил Пулишича

Лондонский Челси провел презентацию своего новичка Кристиана Пулишича.

Американец впервые появился на Стэмфорд Бридж в форме нового клуба. Официальный твиттер "синих" опубликовал фотографии новичка команды.

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Челси согласовал трансфер перспективного полузащитника еще зимой. За игрока сборной США дортмундская Боруссия получила 64 миллиона евро. Пулишич может стать единственным дорогостоящим новичком лондонцев в межсезонье, поскольку им грозит трансферный бан от ФИФА.

Статистика американца в Бундеслиге сезона 2018/19 – 4 гола и столько же ассистов в 20-ти матчах.

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