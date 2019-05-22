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Пулішіч розповів, чому він перейшов у Челсі

09:52 347 Читать на русском
Пулішіч розповів, чому він перейшов у Челсі
Крістіан Пулішіч / Reuters

Новачок Челсі Крістіан Пулішіч поділився цілями, яких він хоче досягти разом з новим клубом.

Гравець вважає, що вибрав правильний час для зміни клубу та чемпіонату.

"Я просто відчув, що перехід до Челсі – правильний крок. Я провів чудові роки в Дортмунді, ці емоції залишаться зі мною. Це великий крок для мене, неймовірно приїхати в Англію і грати в цій лізі. Це саме те місце, де ви можете проявити себе.

Челсі офіційно презентував Пулішіча

Азар – фантастичний гравець, ми всі це знаємо, і якщо я зможу досягти подібних результатів, я буду щасливий. Він великий гравець. Я хочу прийти і написати власну історію в Челсі, хочу зробити все можливе для цього", – розповів Пулішіч клубному сайту лондонців.

Нагадаємо, Челсі ще взимку домовився про перехід гравця Борусії Дортмунд за 64 мільйони євро.

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Англія Челсі Челсі Крістіан Пулішіч Крістіан Пулішіч Трансфери Челсі
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