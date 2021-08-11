Подписание Лионеля Месси принесет французскому Пари Сен-Жермен не только расходы, но и немалую прибыль.

ПСЖ продал всю первую партию футболок аргентинца, сообщает 90min.

Месси объяснил, почему выбрал именно ПСЖ

В полночь парижане официально объявили о подписании Месси и начали продажу футболок с его фамилией. Партию из 250 тысяч маек размели за первый час продаж. Самый дешевый вариант футболки с 30-м номером на спине стоит 98 долларов.

Напомним, что Лионель Месси присоединился к ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт по схеме 2+1. Аргентинец вынужден был покинуть родную Барселону из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее