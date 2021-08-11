ПСЖ продав усю першу партію футболок аргентинця, повідомляє 90min.

Мессі пояснив, чому обрав саме ПСЖ

О півночі парижани офіційно оголосили про підписання Мессі та почали продаж футболок із його прізвищем. Партію з 250 тисяч майок розмели за першу годину продажу. Найдешевший варіант футболки з 30-м номером на спині вартує 98 доларів.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі приєднався до ПСЖ на правах вільного агента та підписав контракт за схемою 2+1. Аргентинець змушений був покинути рідну Барселону через фінансові обмеження Ла Ліги.

Мессі дав останню прес-конференцію в Барселоні – про контракт, зменшення зарплати, ПСЖ і цілі на майбутнє