"Для меня это очень сложно после стольких лет. В прошлом году, когда была вся эта чушь с бюрофаксом, меня убедили уйти. Но в этом году – нет. Это наш дом, и мы любим Барселону. Это касается как спортивной составляющей, так и повседневной жизни. После 21 года здесь я уезжаю с женой и тремя аргентинскими каталонцами. Мы вернемся, это наш дом, я обещал своим детям.

Я никогда не думал, что попрощаюсь, потому что никогда не думал, что уйду. Это еще более удивительно из-за пандемии и матчей без фанатов. Я всегда чувствовал любовь фанатов и, надеюсь, вернусь в какой-то момент. Было много хороших времен, а также немного нелестных, но это помогло мне вырасти и стать тем человеком, которым я есть.

Я благодарю всех, кто помогал нам. Я всегда отдавал все для этого клуба, за эту футболку. С первого дня до последнего, и я более чем доволен. Всегда благодарите людей за их любовь. Я бы хотел попрощаться по-другому. Я никогда не представлял себе своего прощание, но и не мог себе этого представить. Хотелось бы сделать это на поле, чтобы услышать последнюю овацию. Я ухожу из этого клуба, не видя болельщиков полтора года. Если бы я представил это, это было бы с полным стадионом.

Так случилось, и, повторяю, я ценю поддержку на протяжении всех этих лет. Я всегда буду любить этот клуб. Надеюсь, рано или поздно я смогу вернуться, чтобы стать частью этого клуба. Надеюсь, я смогу внести свой вклад, чтобы этот клуб продолжал оставаться лучшим в мире. Я уверен, что забываю многое сказать, но это то, что я могу сказать сейчас, я не в состоянии думать, и слова выходят наружу.