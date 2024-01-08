Кубок Франції, 1/32 фіналу

Понтарльє – Ліон – 0:3

Голи: Шеркі, 45, Найлз, 52, Ляказетт, 56

Тьйонвіль – Марсель – 0:1

Гол: Обамеянг, 62

Ланс – Монако – 2:2

Голи: Мауасса, 43, Сотока, 62 – Бен-Єддер, 1, Акліуш, 21

Ревель – ПСЖ – 0:9

Голи: Мбаппе, 16, 45, 48, Нгессан (аг), 38, Асенсіо, 43, Рамуш, 71, Коло-Муані, 76, 90, Ндур, 87

Ліон без проблем впорався з аматорською командою. Перемога над Понтарльє стала четвертою поспіль для "ткачів". Записали у свій актив по голу Шеркі, Найлз та Ляказетт.

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Марселю довелося помучитися проти представника N3. Тьйонвіль мав досить непогані відрізки і в першому таймі діяв агресивно. Утім, Обамеянг поховав всі надії суперника на прохід в наступний раунд.

Монако і Ланс зіграли видовищну гру на Боллар Делеліс. Монегаски відкрили рахунок вже на першій хвилині гри, а через невеликий проміжок часу змогли подвоїти перевагу. Ланс продемонстрував свій сильний характер і до перерви відіграв один гол. Господарі поля діяли настільки класно, що не тільки зрівняли, але й могли виходити вперед. Основний час закінчився внічию. В серії післяматчевих пенальті Монако посміхнулась удача й вони здобули путівку в 1/16 фіналу.

Ревель на своєму полі приймав ПСЖ. Звісно, що дива в цьому матчі не сталося. Парижани вже до перерви забили чотири м'ячі. Кіліан Мбаппе оформив хет-трик. В активі француза тепер 31 гол у Кубку Франції. Таким чином він став найкращим бомбардиром ПСЖ в турнірі. У другому таймі побиття Ревеля продовжилось. Парижани забили ще п'ять голів.

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