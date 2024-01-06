Состоялись поединки 1/32 Кубка Франции, в которых приняли участие и футболисты представители Украины. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Кубок Франции 2023/24, 1/32 финала

Лилль – Голден Лайон – 12:0

Голы: Язиджи, 11, 45, Дэвид, 25, 36, 75, Жегрова, 33, 41, 42, Сантос, 57, Гаральдсон, 64, (пен.), 78, Мессусса, 89

Авуан – Страсбур – 0:4

Голы: Гамейро, 14, Дион, 17, 73, Бечих, 89

Саннуа – Бордо – 1:1 (серия пенальти – 2:4)

Голы: Бараджи, 17 – Игнатенко, 66

Лилль Паулу Фонсеки одержал самую крупную победу в истории клуба, уничтожив Голден Лайон с Мартиники. Уже до перерыва счет был 7:0 благодаря дублю Язиджи и хет-трикам Дэвида и Жегрова. Сантос после перерыва забил восьмой мяч, а дубль Гаральдсона и гол Мессусса (с ассиста Исмаили) установили окончательный счет игры – 12:0.

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Страсбур с Эдуардом Соболем (вышел в стартовом составе) разбил Авуан, хотя с более скромным счетом. Гамейро открыл счет на 14 минуте, Дион оформил дубль, а Бечих под конец игры поставил точку во встрече. Соболь отыграл полный поединок.

А Бордо не без проблем прошел аматорский Саннуа. Аутсайдер повел в счете на 17 минуте, отличился Бараджи. Однако, Игнатенко на 66 минуте сравнял счет – украинец точным ударом после подачи углового попал в нижний угол. Игра завершилась ничьей и сразу перешла к серии пенальти, где сильнее оказался именно Бордо.

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