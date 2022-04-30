Лига 1, 35 тур

Страсбур – ПСЖ – 3:3

Голы: Гамейро, 3, Диалло, 75, Каси, 90+2 – Мбаппе, 23, 68, Хакими, 64

ПСЖ приехал на выезд уже в статусе чемпиона, а соперником был сенсационный Страсбург. Эльзасцы за год прошли путь от борца за выживание до претендента на зону ЛЧ.

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На 3-й минуте Гамейро ошеломил свою бывшую команду, "прошив" Доннарумму ударом в ближний угол. ПСЖ спокойно захватил инициативу и отыгрался в середине тайма. Неймар разрезал оборону Страсбурга качественной передачей на Мбаппе, а чемпион мира такие моменты реализует с закрытыми глазами. После перерыва сладкая парочка продолжила шоу, пока Месси откровенно дремал. На 64-й минуте Неймар запустил Мбаппе по флангу, Килиан прострелил на Хакими, которому оставалось попасть в полупустые ворота.

Страсбур посыпался окончательно. Джику опрометчивым пасом назад подарил Мбаппе еще один футбольный буллит – 1:3. Надежда на камбек хозяев загорелась после гола "джокера" Диалло (рикошет от Верратти намекает на автогол). Испуганный ПСЖ отошел в оборону и не выдержал. В компенсированное время сработала еще одна замена Жюльена Стефана. Каси замкнул идеальную подачу Льенара, зафиксировав шальные 3:3!

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