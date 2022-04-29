Анчелотти начал открытую войну с Почеттино за Мбаппе – острый комментарий тренера Реала
Рулевой Реала Карло Анчелотти тонко уколол коллегу из ПСЖ, который верит в сохранение Килиана Мбаппе.
Лишь вчера Почеттино выразил уверенность, что чемпион мира точно останется в клубе, а сегодня Анчелотти уже дал публичный ответ.
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"Почеттино сказал, что Мбаппе останется на 100%? Ну иногда тренеры не говорят правды...", - цитирует хитрого итальянца инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает 30 июня. Реал уже якобы имеет устную договоренность с форвардом, но французский гранд предпринимает отчаянные попытки удержать звезду.
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