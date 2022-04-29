Аргентинец оказался главным транжиром топ-5 лиг Европы, если верить цифрам аналитического портала WhoScored.

Месси продемонстрировал чудеса меткости – видео магического трюка звезды ПСЖ разрывает сеть

Принимались во внимание только те игроки, которые за сезон имели не менее 10 больших возможностей для взятия ворот. В общей сложности набралось 165 фамилий, а Месси худший. Звезда ПСЖ конвертирует в гол только 8,3% таких моментов, то есть даже не каждый десятый.

Напомним, для Лео это первый сезон во Франции после перехода из Барселоны. Общая статистика Месси также далека от заоблачных стандартов – 9 голов и 13 ассистов в 30 матчах всех турниров.

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