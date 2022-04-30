Ліга 1, 35 тур

Страсбур – ПСЖ – 3:3

Голи: Гамейро, 3, Діалло, 75, Касі, 90+2 – Мбаппе, 23, 68, Хакімі, 64

ПСЖ приїхав на виїзд вже у статусі чемпіона, а суперником був сенсаційний Страсбур. Ельзасці за рік пройшли шлях від борця за виживання до претендента на зону ЛЧ.

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На 3-й хвилині Гамейро приголомшив свою колишню команду, "прошивши" Доннарумму ударом в ближній кут. ПСЖ спокійно захопив ініціативу і відігрався в середині тайму. Неймар розрізав оборону Страсбура якісною передачею на Мбаппе, а чемпіон світу такі моменти реалізовує із заплющеними очима. По перерві солодка парочка продовжила шоу, поки Мессі відверто дрімав. На 64-й хвилині Неймар запустив Мбаппе по флангу, Кіліан прострілив на Хакімі, якому залишалося влучити у напівпорожні ворота.

Страсбур посипався остаточно. Джику необачним пасом назад подарував Мбаппе ще один футбольний буліт – 1:3. Надія на камбек господарів зажевріла після гола "джокера" Діалло (рикошет від Верратті натякає на автогол). Переляканий ПСЖ відійшов в оборону і таки не витримав. В компенсований час спрацювала ще одна заміна Жульєна Стефана. Касі замкнув ідеальну подачу Льєнара, зафіксувавши шалені 3:3!

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