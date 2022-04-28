ПСЖ в рамках летней перестройки готов отпустить даже самого дорогого футболиста мира.

Парижане будут слушать предложения по Неймару в размере не менее 90 млн евро, сообщает AS со ссылкой на Sky Sports.

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Это значительно меньше, чем 222 млн евро, которые были заплачены Барселоне летом 2017 года. Неймару недавно стукнуло 30, а он еще не смог привести команду к победе в Лиге чемпионов. После завершения сезона ПСЖ планирует серьезную распродажу, частью которой может стать и звездный бразилец. Правда, сам Неймар вообще не горит желанием покидать столицу Франции.

Добавим, что в текущем сезоне нападающий провел 25 матчей, в которых оформил 11 голов и 7 ассистов.

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