Команда Почеттино стала чемпионом за 4 тура до финиша, разойдясь миром с Лансом (1:1). Парижане повели в счете после чудо-удара Месси, но не смогли удержать победу, играя в большинстве. 1:1 – счет, который позволил ПСЖ оформить 10-й титул в истории клуба.

Впрочем, без негатива не обошлось. Часть фанатов покинули трибуны Парк де Пренс за 15 минут до конца матча. Также многие болельщики ушли сразу после финального свистка, выразив таким образом недовольство работой руководства клуба и ранним вылетом из Лиги чемпионов. Соответственно, чемпионский титул игроки праздновали далеко не на переполненном стадионе.

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"Я не расстроен. Если они хотят праздновать, то пусть празднуют, если не хотят, то пусть этого не делают. На трибунах оставались люди, ушло меньшинство. Они представляют не всех болельщиков ПСЖ, а лишь малую их часть. Мы отпраздновали победу в раздевалке , не хватало только кубка. Я наслаждаюсь этим", – заявил Килиан Мбаппе в комментарии L'Equipe.

"Не понимаю поступка фанатов. Футболисты – тоже люди, у нас бывают как неудачные, так и удачные дни. Мы – первые, кто хочет выиграть все. Понимаю их разочарование вылетом от Реала, но ведь нужно смотреть вперед. Фанаты должны знать, что мы полностью отдаемся на поле" – отметил Марко Верратти, ставший 8-кратным чемпионом Франции.

"В прошлом году мы не стали чемпионами, поэтому рады, что вернули титул. Стыдно за атмосферу на стадионе. Футбол – наша страсть. Жаль, что не все фанаты ПСЖ были с нами. Нужно двигаться дальше, даже несмотря на неудачное выступление в Европе", – подытожил Маркиньос.

Но самым недовольным был Неймар, которого освистывали на протяжении большей части сезона. "Сюрреалистично, что часть фанатов ушли со стадиона. Но стать чемпионами – очень важно для ПСЖ. Свист болельщиков в мой адрес? У меня еще три года контракта с клубом. Поэтому прекращайте свистеть, потому что вам не хватит воздуха", – эмоционально заявил Неймар.

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