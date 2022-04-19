ПСЖ хоче попрощатися зі всіма аргентинцями, крім Мессі, повідомляє L'Équipe. Йдеться про Мауро Ікарді, Леандро Паредеса та Анхеля Ді Марію.

Ліонель втратить трьох партнерів по збірній. Ікарді другом не назвеш, а от з Паредесом і Ді Марією він в хороших стосунках.

У Анхеля завершується контракт, двом іншим аргентинцям Париж планує знайти нові клуби.

У Ді Марії в цьому сезоні 3 голи + 6 асистів за 30 матчів. У Паредеса – 1 гол і 2 асисти у 23 матчах. В Ікарді – 5 голів за 29 матчів.

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