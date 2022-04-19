ПСЖ хоче позбутися друзів Мессі
15:55 - Читать на русском
Паризький клуб планує почистити склад від непотрібних футболістів.
ПСЖ хоче попрощатися зі всіма аргентинцями, крім Мессі, повідомляє L'Équipe. Йдеться про Мауро Ікарді, Леандро Паредеса та Анхеля Ді Марію.
Ліонель втратить трьох партнерів по збірній. Ікарді другом не назвеш, а от з Паредесом і Ді Марією він в хороших стосунках.
У Анхеля завершується контракт, двом іншим аргентинцям Париж планує знайти нові клуби.
У Ді Марії в цьому сезоні 3 голи + 6 асистів за 30 матчів. У Паредеса – 1 гол і 2 асисти у 23 матчах. В Ікарді – 5 голів за 29 матчів.
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