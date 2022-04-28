ПСЖ встановив "скромний" цінник на Неймара – не вдасться відбити навіть половину суми купівлі
ПСЖ в рамках літньої перебудови готовий відпустити навіть найдорожчого футболіста світу.
Парижани будуть слухати пропозиції щодо Неймара у розмірі щонайменше 90 млн євро, інформує AS з посиланням на Sky Sports.
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Це значно менше, ніж 222 млн євро, які були заплачені Барселоні влітку 2017 року. Неймару нещодавно стукнуло 30, а він досі не зміг привести команду до перемоги в Лізі чемпіонів. Після завершення сезону ПСЖ планує серйозний розпродаж, частиною якого може стати і зірковий бразилець. Щоправда, сам Неймар взагалі не горить бажанням покидати столицю Франції.
Додамо, що у поточному сезоні нападник провів 25 матчів, в яких оформив 11 голів і 7 асистів.
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