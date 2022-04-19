ПСЖ хочет попрощаться со всеми аргентинцами кроме Месси, сообщает L'Équipe. Речь идет о Мауро Икарди, Леандро Паредесе и Анхеле Ди Марии.

Лионель потеряет троих партнеров по сборной. Икарди другом не назовешь, а вот с Паредесом и Ди Марией он в хороших отношениях.

У Анхеля истекает контракт, двум другим аргентинцам Париж планирует найти новые клубы.

У Ди Марии в этом сезоне 3 гола + 6 ассистов за 30 матчей. У Паредеса – 1 гол и 2 ассиста в 23 матчах. У Икарди – 5 голов за 29 матчей.

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