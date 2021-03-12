Форвард Барселоны Лионель Месси может не слишком беспокоиться за свое будущее без каталонского клуба.

Парижский клуб не сомневается, что летом Лионель Месси присоединится к ПСЖ, сообщает MundoDeportivo со ссылкой на TNT Sports.

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После матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Барселона в раздевалке парижан прозвучало заявление, что Месси в последний раз играл против них в статусе оппонента. Боссы ПСЖ считают, что имеют все для подписания 33-летнего аргентинца, – деньги и амбиции победить в ЛЧ.

Действующий контракт Лионеля с Барсой заканчивается летом, а форвард пока не спешит продолжать сотрудничество с каталонцами. Новоиспеченный президент "блаугранас" Жоан Лапорта верит, что сможет удержать Месси в Барселоне.

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