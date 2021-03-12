Форвард Барселони Ліонель Мессі може не надто хвилюватись за своє майбутнє без каталонського клубу.

Паризький клуб не сумнівається, що влітку Ліонель Мессі приєднається до ПСЖ, повідомляє MundoDeportivo з посиланням на TNT Sports.

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Після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Барселона у роздягальні парижан прозвучала заява, що Мессі востаннє грав проти них у статусі опонента. Боси ПСЖ вважають, що мають все для підписання 33-річного аргентинця, – гроші та амбіції перемогти у ЛЧ.

Чинний контракт Ліонеля з Барсою завершується влітку, а форвард поки не поспішає продовжувати співпрацю з каталонцями. Новоспечений президент "блаугранас" Жоан Лапорта вірить, що зможе втримати Мессі у Барселоні.

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