ПСЖ переконаний в успішному підписанні Мессі – у роздягальні парижан вже обговорюють трансфер
Форвард Барселони Ліонель Мессі може не надто хвилюватись за своє майбутнє без каталонського клубу.
Паризький клуб не сумнівається, що влітку Ліонель Мессі приєднається до ПСЖ, повідомляє MundoDeportivo з посиланням на TNT Sports.
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Після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Барселона у роздягальні парижан прозвучала заява, що Мессі востаннє грав проти них у статусі опонента. Боси ПСЖ вважають, що мають все для підписання 33-річного аргентинця, – гроші та амбіції перемогти у ЛЧ.
Чинний контракт Ліонеля з Барсою завершується влітку, а форвард поки не поспішає продовжувати співпрацю з каталонцями. Новоспечений президент "блаугранас" Жоан Лапорта вірить, що зможе втримати Мессі у Барселоні.
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