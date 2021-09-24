Лионель Месси, вероятно, не сыграет в поединке 8-го тура Лиги 1 против Монпелье, который запланирован на 25 сентября, сообщает Le Parisien.

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По информации источника, 34-летний аргентинец не тренируется в общей группе и только в день игры должен вернуться к занятиям. Напомним, Лионель травмировал колено во время игры с Лионом (2:1), из-за чего наставник парижан заменил звезду, а экс-форвард Барсы демонстративно не пожал руку тренеру.

Источник предполагает, что ПСЖ не станет рисковать здоровьем Месси в поединке группового этапа ЛЧ против Манчестер Сити, который состоится 28 сентября.

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