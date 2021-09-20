Карьера Лионеля Месси в составе французского ПСЖ пока идет не по идеальному сценарию. Аргентинец обиделся на тренера команды Маурисио Почеттино.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" негативно отреагировал на свою замену на 76-й минуте матча с Лионом (2:1).

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Месси всем своим видом показал недовольство тренерским решением. Когда же Почеттино у линии поля подал Лео руку, тот отказался ее пожать. В ответ Месси что-то сказал тренеру и рассерженный сел на скамейку запасных.

К слову, без аргентинского нападающего ПСЖ сумел вырвать победу у Лиона. На 90+2-й минуте победный мяч забил Мауро Икарди.

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PSG are level with Lyon and they need a winner and Pochettino has SUBBED MESSI who wasn't happy at all.



He's finished. pic.twitter.com/7xBICNkxGz — Mu. (@ElBichu7) September 19, 2021