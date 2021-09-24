Ліонель Мессі, ймовірно, не зіграє у поєдинку 8-го туру Ліги 1 проти Монпельє, який запланований на 25 вересня, повідомляє Le Parisien.

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За інформацією джерела, 34-річний аргентинець не тренується у загальній групі і лише у день гри повинен повернутись до занять. Нагадаємо, Ліонель травмував коліно під час гри з Ліоном (2:1), через що наставник парижан замінив зірку, а екс-форвард Барси демонстративно не потиснув руку тренеру.

Джерело припускає, що ПСЖ не стане ризикувати здоров'ям Мессі у поєдинку групового етапу ЛЧ проти Манчестер Сіті, який відбудеться 28 вересня.

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