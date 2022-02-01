ПСЖ разочаровался в Почеттино и начал поиски преемника, – Le Parisien
Позиции Маурисио Почеттино в парижском клубе, похоже, серьезно пошатнулись.
Накануне ПСЖ неожиданно уступил Ницце и вылетел из Кубка Франции. Это поражение окончательно разочаровало руководство столичного гранда, утверждает Le Parisien.
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Следовательно, Маурисио Почеттино оказался под угрозой увольнения. Шейхи не видят в нем лидера проекта и уже активно занимаются поисками преемника. Скорее всего, аргентинский специалист доработает до лета, после чего ему укажут на дверь.
Напомним, Почеттино возглавил парижан больше года назад и выиграл с ними Кубок и Суперкубок Франции. В прошлом сезоне ПСЖ под его руководством вылетел из Лиги чемпионов в полуфинале, а на внутренней арене неожиданно завоевал только "серебро".
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