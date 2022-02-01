ПСЖ приймав Ніццу у боротьбі за путівку до чвертьфіналу Кубка Франції. Читайте звіт на Футбол 24.

Кубок Франції, 1/8 фіналу

ПСЖ – Ніцца – 0:0 (5:6 пен.)

Парижани були явними фаворитами зустрічі, але навіть повернення 10-го номера Ліонелю Мессі не надало відчутної переваги господарям.

Суперники створили невелику кількість гострих моментів протягом основного часу поєдинку, тому переможець вирішувався у серії післяматчевих пенальті.

У яскравій перестрілці з 11-метрової позначки сильнішими виявились футболісти Ніцци. Воротар гостей Марцін Булка, контракт якого за іронією належить ПСЖ, парирував вирішальний удар від юного Хаві Сімонса. Ніцца зіграє у чвертьфіналі Кубка Франції.