ПСЖ несподівано програв Ніцці у Кубку Франції – голкіпер парижан вибив Мессі і Ко з турніру
00:29 - Читати українською
ПСЖ приймав Ніццу у боротьбі за путівку до чвертьфіналу Кубка Франції. Читайте звіт на Футбол 24.
Кубок Франції, 1/8 фіналу
ПСЖ – Ніцца – 0:0 (5:6 пен.)
Парижани були явними фаворитами зустрічі, але навіть повернення 10-го номера Ліонелю Мессі не надало відчутної переваги господарям.
Суперники створили невелику кількість гострих моментів протягом основного часу поєдинку, тому переможець вирішувався у серії післяматчевих пенальті.
У яскравій перестрілці з 11-метрової позначки сильнішими виявились футболісти Ніцци. Воротар гостей Марцін Булка, контракт якого за іронією належить ПСЖ, парирував вирішальний удар від юного Хаві Сімонса. Ніцца зіграє у чвертьфіналі Кубка Франції.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter