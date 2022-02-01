Напередодні ПСЖ несподівано поступився Ніцці й вилетів із Кубку Франції. Ця поразка остаточно розчарувала керівництво столичного гранда, стверджує Le Parisien.

Зідан уже міг очолити ПСЖ – звільнення Почеттіно гальмує Реал

Відтак, Маурісіо Почеттіно опинився під загрозою звільнення. Шейхи не бачать у ньому лідера проєкту і вже активно займаються пошуками наступника. Найімовірніше, аргентинський фахівець допрацює до літа, після чого йому вкажуть на двері.

Нагадаємо, Почеттіно очолив парижан понад рік тому і виграв з ними Кубок і Суперкубок Франції. Минулого сезону ПСЖ під його керівництвом вилетів з Ліги чемпіонів у півфіналі, а на внутрішній арені несподівано завоював лише "срібло".

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