ПСЖ рассматривает вариант с продажей Неймара за 100 миллионов евро – есть серьёзная причина
ПСЖ рассматривает вариант с перезапуском проекта и выведением на первый план Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. В этом проекте не найдётся места для Неймара, утверждает Diario Sport.
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Сообщается, что по этой причине руководство ПСЖ рассматривает вариант продажи бразильца. Цена вопроса – 100 миллионов евро.
При этом боссы клуба осознают, что сам Неймар не хотел бы покидать команду. Он зарабатывает в Париже около 40 миллионов евро за сезон.
Контракт Неймара с ПСЖ действителен до лета 2026 года.
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