ПСЖ рассматривает вариант с перезапуском проекта и выведением на первый план Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. В этом проекте не найдётся места для Неймара, утверждает Diario Sport.

ПСЖ тепло встретил Месси после ЧМ-2022 – коридор почета, объятия и подарок

Сообщается, что по этой причине руководство ПСЖ рассматривает вариант продажи бразильца. Цена вопроса – 100 миллионов евро.

При этом боссы клуба осознают, что сам Неймар не хотел бы покидать команду. Он зарабатывает в Париже около 40 миллионов евро за сезон.

Контракт Неймара с ПСЖ действителен до лета 2026 года.

Лига 1: Ланс разнес ПСЖ, нанеся парижанам первое поражение в сезоне, Лион сенсационно проиграл Клермону