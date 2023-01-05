ПСЖ розглядає варіант із продажем Неймара за 100 мільйонів євро – є серйозна причина
ПСЖ розглядає варіант із перезапуском проекту та виведенням на перший план Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе. У цьому проекті не знайдеться місця для Неймара, стверджує Diario Sport.
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Повідомляється, що з цієї причини керівництво ПСЖ розглядає варіант продажу бразильця. Ціна питання – 100 мільйонів євро.
При цьому боси клубу усвідомлюють, що сам Неймар не хотів покидати команду. Він заробляє у Парижі близько 40 мільйонів євро за сезон.
Контракт Неймара з ПСЖ діє до літа 2026 року.
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