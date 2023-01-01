Лига 1, 17 тур

Лион – Клермон – 0:1

Гол: Ча, 87 (п)

Нант – Осер – 1:0

Гол: Коко, 74

Тулуза – Аяччо – 2:0

Голы: Ратау, 46, Деягере, 62

Анже – Лорьян – 1:2

Голы: Сима, 10 – Сима, 79 (авт), Ле Фее, 88

Монако – Брест – 1:0

Гол: игрок №17, 58

Ланс – ПСЖ – 3:1

Голы: Франковски, 5, Опенда, 28, Морис, 48 – Экитике, 8

Отчетный тур Лиги 1 завершил ряд отрицательных серий. Тулуза, которая 5 матчей не знала вкуса побед, обыграла конкурента в борьбе за выживание – Аяччо. Лорьян, еще в октябре шедший в призовой тройке, потом посыпался. 6 матчевая безвыигрышная серия отбросила команду за пределы еврокубковой зоны. Похоже, проблемы не остались позади. Дожать идущего последним Анже удалось лишь в конце матча.

Продолжаются мучения Лиона, который во время паузы на ЧМ-2022 окончательно сменил владельца. Сегодня "ткачи" потерпели поражение от скромного Клермона, не побеждавшего в шести предыдущих матчах. Теперь эти команды располагаются рядом на рубеже первого десятка.

Закрывал программу вечера центральный матч тура. ПСЖ приехал в гости к одной из самых ярких команд чемпионата Франции. Ланс уже на 5-й минуте дал экспериментальному составу парижан понять, что неприятностей избежать не удастся. Доннарумма неуверенно сыграл на выходе и Франковски без проблем переправил мяч уже в пустые ворота. Однако подопечные Кристофа Гальтье очень быстро отыгрались. Отличился Экитике, который в отсутствие Месси получил шанс проявить себя в стартовом составе.

"Горожан" это не смутило. Еще до перерыва они забили во второй раз. Главное – как они это сделали. Фоффана, как с детьми, разобрался с оппонентами в центре поля и вырезал классную передачу на Опенда. Лоис по очереди поиздевался над Серхио Рамосом и Маркиньосом и во второй раз пробил Доннарумму. Если ПСЖ и надеялся на камбэк, то его мечты разрушил быстрый пропущенный во втором тайме. Бездарно сыграл Руис, за что сразу же наказали. Опенда записал в свой актив еще и эффектный ассист пяткой на Клода Мориса.

Больше голов команды не забивали. Ланс нанес ПСЖ первое поражение в нынешнем сезоне. Беспроигрышная серия парижан во всех турнирах, которая началась в марте прошлого года, оборвалась на 32 матчах.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ