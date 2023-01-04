Чемпион мира-2022 Лионель Месси теперь готовится радовать поклонников на клубном уровне.

Отпуск 35-летнего аргентинца после триумфа на ЧМ-2022 завершился. Обладатель семи "Золотых мячей" вернулся на тренировочную базу ПСЖ, сообщает пресс- служба клуба .

Месси окончательно определился с будущим после триумфа на ЧМ-2022 – сразу два знаковых события.

Встреча ожидаемая была очень теплой. Сначала игроки и персонал обнимали Месси, поздравляя с триумфом. Завершилось все коридором уважения перед тренировкой и символическим подарком от Луиша Кампуша.

Ожидается, что свой первый поединок Лионель проведет 11 января, когда команда Кристофа Гальтье сыграет против Анже в 18-м туре чемпионата Франции. Без аргентинца ПСЖ победил Страсбур (2:1), проиграл Лансу (1:3) и сыграет с Шатору в 1/32 финала Кубка Франции.