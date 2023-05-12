Тренерский штаб ПСЖ объявил заявку на субботнюю домашнюю дуэль. В ней присутствует аргентинский чемпион мира, недавно оскандалившийся поездкой в Саудовскую Аравию без разрешения руководства клуба.

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ПСЖ планировал наказать Лео отстранением на 2 недели, но после публичных извинений суперзвезда вернулся к тренировкам. Участие в матче против Аяччо было под огромным вопросом, но, как видим, Месси полностью простили. На это намекнул Кристоф Гальтье.

"Мы счастливы, что Лео вернулся. Он тренировался в течение недели с большим желанием, решительностью и стремлением играть за команду. Конечно, я с ним поговорил, как только он вернулся. Месси был спокойным и мотивированным. Он выйдет в стартовом составе", – цитирует наставника ПСЖ RMC Sport.

Дуэль против Аяччо состоится 13 мая в 22:00. Парижане за 4 тура до конца чемпионата опережают ближайшего преследователя на 6 очков.

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