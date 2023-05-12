Тренерський штаб ПСЖ оголосив заявку на суботню домашню дуель. У ній присутній аргентинський чемпіон світу, який нещодавно оскандалився поїздкою у Саудівську Аравію без дозволу керівництва клубу.

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ПСЖ планував покарати Лео відстороненням на 2 тижні, але після публічних вибачень суперзірка повернувся до тренувань. Участь у матчі проти Аяччо була під величезним питанням, але, як бачимо, Мессі повністю пробачили. На це натякнув Крістоф Гальтьє.

"Ми щасливі, що Лео повернувся. Він тренувався протягом тижня з великим бажанням, рішучістю і прагненням грати за команду. Звичайно, я з ним поговорив, як тільки він повернувся. Мессі був спокійним і вмотивованим. Він вийде у стартовому складі", – цитує наставника ПСЖ RMC Sport.

Дуель проти Аяччо відбудеться 13 травня о 22:00. Парижани за 4 тури до кінця чемпіонату випереджають найближчого переслідувача на 6 очок.

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