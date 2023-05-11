В прошлый вторник ПСЖ отстранил Лионеля Месси от тренировок и официальных матчей на две недели из-за самоволки аргентинца в Саудовскую Аравию. После 37-секундного видеоролика нападающего с извинениями парижский клуб снял "санкции" и вернул Лео в общую группу.

ПСЖ остался без поддержки – фанаты отвернулись от команды

Согласно RMC Sport, это произошло вследствие работы юристов Месси. Они потребовали от столичного клуба вернуть Месси допуск к тренировкам. ПСЖ ответил, что пойдёт юристам и Лионелю навстречу, если Месси запишет видео с извинениями.

Сообщается, что окружение Месси опасалось, что игрок запишет видео, а ПСЖ не сдержит своего слова. Но в итоге вся ситуация разрешилась.

Редакция RMC связалась с ПСЖ, чтобы получить официальный комментарий, но нарвалась на отрицание этой информации. Лионель Месси от комментариев отказался.

Лига 1: ПСЖ увеличил отрыв от Марселя, Страсбур одолел финалиста Кубка Франции, Монако отрывается от Фонсеки