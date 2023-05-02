Официального предложения от Барсы до сих пор нет, а Ла Лига заняла жесткую позицию. Тебас не устает повторять: "Возвращение Лео было бы полезным для испанского футбола, однако Лапорта должен соблюдать букву закона". Проще говоря, никаких уступок с его стороны не будет.

Контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня. В Катаре дали указание продлить соглашение. Но дальше разговоров дело не продвинулось. Хотя Le Parisien рассказывает об "ощутимом прогрессе". Источники в парижском клубе недовольны поведением футболиста. Мол, после победы на ЧМ аргентинец требует повышения зарплаты. Сейчас он получает 35-38 евро млн евро за сезон. Вбросы ПСЖ – немного нелогичны. В первую очередь, на фоне информации Жерара Ромеро о готовности Лео адаптироваться к финансовым реалиям Барсы. А там все, мягко говоря, плохо.

ПСЖ недоволен поведением Месси – аргентинец "убежал" из Парижа после поражения

Каталонцы тратят на зарплаты астрономические 600 (!) млн евро. Прежде чем они сделают официальное предложение Месси, эта сумма должна снизиться по меньшей мере на треть. Более того, Лапорта не сможет зарегистрировать новые контракты Гави, Араухо, Маркоса Алонсо и Серхи Роберто. Показательный момент: "блаугранас" договорились с Иньиго Мартинесом, но тот перестраховался и сможет уйти в аренду, если клуб не разгрузит зарплатную ведомость.

Барсе придется предоставить Ла Лиге план жизнеспособности. Что означает дополнительное сокращение зарплат, продажу игроков и приглашение свободных агентов. Иньиго и Гюндоган – идеальные варианти. Не исключается расторжение контрактов с некоторыми футболистами. Унизительное прощание грозит французам Умтити и Лангле, а также американцу Десту. Так что потенциальный камбэк Лео зависит от оздоровления экономики Барсы. Пока до этого далеко.

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Вынужденный переезд на Олимпийский стадион из-за реконструкции Камп Ноу сильно ударит по карману клуба. Только за сезон Барса не досчитается 55 миллионов евро от продажи билетов. Проект модернизации Камп Ноу, "Espai Barca", уже перевалил за полтора миллиарда. И это несмотря на безумные долги (1,3 млрд евро по состоянию на осень 2022).

Компания Goldman Sachs получила значительный контроль над клубом, покрыв часть долга. Она вроде бы заинтересована в возвращении Месси, ведь это помогло бы привлечь еще больше инвесторов и спонсоров. Лапорта ожидает стремительного увеличения доходов – на 300-350 млн евро. Выплачивать долги стало бы проще. Однако Лео должен согласиться на крошки, а прези должен переступить через собственную гордость. Оба условия – непростые для выполнения.

Автор биографии Месси – Гильем Балаге – заявил, что аргентинец ждет извинений. Что-то вроде публичного раскаяния. Ведь два года назад все выглядело так, будто его избавились намеренно. Прези недавно встретился с отцом игрока. Каталонские СМИ анонсировали потепление в их отношениях. Но есть нюанс: Лапорта до сих пор не общался с форвардом тет-а-тет.

Барселона может предложить Лео двухлетний контракт. Он мог бы открыть обновленный Камп Ноу и принять участие в мероприятиях по случаю 125-летия клуба. Хави видит его на позиции атакующего полузащитника в схеме 4-4-2 или 4-3-3. Феррану, Рафинье, Кесье и Ансу, скорее всего, придется уйти, уверяет Хосе Альварес из El Chiringuito. Возвращение Месси спровоцирует эффект домино.

Но каталонцам еще нужно получить согласие вышеназванных игроков. К примеру, Фати не собирается паковать чемоданы. Жорж Мендеш уже донес позицию своего клиента Лапорте. Экс-хавбек Милана тоже всем доволен, несмотря на нехватку игровой практики. Рафинья только разыгрался (10+11 во всех турнирах) и даже слушать не хочет о раннем уходе. В Барселоне комфортно – солнце, море, горячий песок… Продать 5-6 футболистов, с опытом предыдущих лет, миссия почти невозможна.

В Мадриде считают, что у Барсы нет шансов. Мол, клуб через лояльных к себе журналистов организовал кампанию, чтобы отвлечь внимание от "дела Негрейры". Но самое главное – это зеленый свет лиги. Без практических шагов по уменьшению зарплат, Лапорту и дальше будут обвинять в популизме. Именно так сейчас все и выглядит. Месси и Барса пока не готовы к большим камбэкам.

Лига Негрейры: Барса и Реал обесценили Примеру – грязные разборки и больше ничего