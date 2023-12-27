Защитник Лайвен Курзава и форвард Уго Экитике не вписываются в планы чемпионов Франции, сообщает Le Parisien.

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ПСЖ хотел избавиться от этих игроков еще во время летней распродажи, но не нашел покупателей. Они остались и получили от Луиса Энрике всего по 8 минут в сезоне. В январе парижский клуб возобновит попытки найти дуэту другое место работы.

Курзава – один из главных старожилов нынешнего состава ПСЖ, находясь на контракте 8 лет. Экитике только прошлым летом выкупили у Реймса за 28 млн евро, но Луис Энрике вообще не рассчитывает на молодого нападающего.

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