Защитник Сан-Паулу Лукас Беральдо в ближайшее время станет игроком ПСЖ.

ПСЖ договорился с Сан-Паулу о трансфере юного центрального защитника Лукаса Беральдо, сообщает Фабрицио Романо.

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Стороны имеют устную договоренность – 20-летний центрбек обойдется парижанам в 20 млн евро. Отмечается, что клубы ведут переговоры, чтобы ускорить переход, а игрок уже договорился за личный контракт.

Добавим, что Беральдо провел 48 матчей за Сан-Паулу в прошлом сезоне во всех соревнованиях, записав в свой актив 1 гол.

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