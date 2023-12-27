Открывать историю нового масштабного турнира – очень ответственная задача. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о том, как Спортинг и Партизан справились с ним на "отлично".

Единственный финал, который обыгрывали: как Бавария впервые стала лучшей в Европе

Как известно, английские клубы и представители СССР не очень охотно отреагировали на создание турнира сильнейших команд Европы. В соревнованиях достаточно классных команд, однако без представителей этих двух чемпионатов они не выглядели совершенными. Участникам Кубка европейских чемпионов нужно было доказать, что новый турнир сильнейших – это арена высочайшего мастерства и безумных эмоций, затмить которое не сможет ни один чемпионат в мире.

Первый матч Кубка чемпионов был запланирован на 4 сентября 1955 года. Открывать турнир матчем 1/8 финала выпало Спортингу и Партизану. Обе команды понимали ответственность возложенной на них задачи и активно готовились к предстоящей встрече. Пресса также "грела" интерес к матчу, так что все 30 тысяч мест на Эштадиу Насьональ были заняты.

Состав Спортинга

Состав Партизана

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Хозяева начали матч активнее, поэтому стать автором первого гола в истории турнира суждено Жоау Баптиште Маринсу. Белградцы не опустили рук и усилиями Милутиновича сравняли счет перед перерывом. В начале второго тайма Спортинг остался в меньшинстве, а Милутинович оформил первый дубль Кубка чемпионов.

Казалось, что Партизан "закроет" матч, но португальцы не собирались позориться перед родными трибунами: Алмейда использовал свой шанс и восстановил статус-кво. Белградцы снова вышли вперед благодаря голу Степану Бобеку, однако Жоау Баптишта Маринс решил заявить, что долго дубль Милутиновича единственным в турнире не будет.

Финальный свисток Дэана Харцика зафиксировал красивые 3:3 на табло Эштадиу Насьональ. Игроки Спортинга и Партизана были каждый по-своему разочарованы результатом, трибуны сходили с ума от зрелища, а из уст футбольных людей по всему миру уже не исчезал новый турнир. Партизан в матче-ответе "вынес" Спортинг 5:2 и даже успел поиздеваться над будущим победителем – мадридским Реалом, но это уже совсем другая история о победе на характере и горьком разочаровании из-за заигрывания с "королями".