Захисник Лайвен Курзава та форвард Уго Екітіке не вписуються в плани чемпіонів Франції, повідомляє Le Parisien.

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ПСЖ хотів позбутися цих гравців ще під час літнього розпродажу, але не знайшов покупців. Вони залишилися і отримали від Луїса Енріке всього по 8 хвилин у сезоні. У січні паризький клуб відновить спроби знайти дуету інше місце роботи.

Курзава – один з головних старожилів нинішнього складу ПСЖ, перебуваючи на контракті 8 років. Екітіке лише минулого літа викупили у Реймса за 28 млн євро, але Луїс Енріке взагалі не розраховує на молодого нападника.

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