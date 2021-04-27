ПСЖ предложил Месси контракт на три года – парижане имеют еще несколько козырей
Боссы ПСЖ твердо настроены осуществить один из самых громких трансферов в истории футбола.
ПСЖ подготовил трехлетний контракт для Лионеля Месси по схеме 2+1, сообщает журналист TNT Sports Марсело Бехлер в Twitter.
Барселона подготовила для Месси новый контракт – Лапорта пытается изменить правила игры
Французский клуб убежден, что последние успехи парижан в Лиге чемпионов и дружеские отношения с Неймаром убедят 33-летнего аргентинца покинуть каталонский гранд.
Напомним, действующий контракт Лионеля с Барсой рассчитан до июля. Новоизбранный президент "блаугранас" Жоан Лапорта пообещал, что сохранит Месси в Барселоне.
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