Боссы ПСЖ твердо настроены осуществить один из самых громких трансферов в истории футбола.

ПСЖ подготовил трехлетний контракт для Лионеля Месси по схеме 2+1, сообщает журналист TNT Sports Марсело Бехлер в Twitter.

Барселона подготовила для Месси новый контракт – Лапорта пытается изменить правила игры

Французский клуб убежден, что последние успехи парижан в Лиге чемпионов и дружеские отношения с Неймаром убедят 33-летнего аргентинца покинуть каталонский гранд.

Напомним, действующий контракт Лионеля с Барсой рассчитан до июля. Новоизбранный президент "блаугранас" Жоан Лапорта пообещал, что сохранит Месси в Барселоне.

Революция в Барселоне: Лапорта прогоняет 8 игроков с несколькими звездами – трансферная бомба и будущее Месси