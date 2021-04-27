Боси ПСЖ твердо налаштовані здійснити один із найгучніших трансферів в історії футболу.

ПСЖ підготував трирічний контракт для Ліонеля Мессі за схемою 2+1, повідомляє журналіст TNT Sports Марсело Бехлер у Twitter.

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Французький клуб переконаний, що останні успіхи парижан у Лізі чемпіонів та дружні відносини з Неймаром переконають 33-річного аргентинця покинути каталонський гранд.

Нагадаємо, чинний контракт Ліонеля з Барсою розрахований до липня. Новообраний президент "блаугранас" Жоан Лапорта пообіцяв, що збереже Мессі у Барселоні.

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