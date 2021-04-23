Нападающий Барселоны Лионель Месси будет иметь шанс остаться в команде еще на несколько сезонов.

Руководство Барселоны уже работает над новым контрактом для главной звезды команды. Идея заключается в том, чтобы подписать трехлетнее соглашение, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, новый контракт Месси может быть подписан по формуле 2+1. Отмечается, что на таких условиях настаивает новый президент Барселоны Жоан Лапорта. Если сторонам удастся договориться, то у Лео уже не будет привычной возможности покинуть команду в конце каждого из сезонов.

Напомним, Месси находится в структуре Барселоны с 2002 года. Аргентинец не спешил подписывать новый контракт, что породило слухи о его летнем переходе в ПСЖ или Манчестер Сити. В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец сыграл 29 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 25 голов и отдал 8 результативных передач.

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