ПСЖ получал запрос по Мбаппе только от клуба АПЛ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе с высокой вероятностью проведет ближайший сезон в Париже.
Килиан Мбаппе не соглашается продлевать контракт с ПСЖ. В то же время французский форвард не получал запросов от других клубов, которые могли его заинтересовать, сообщает RMC Sport.
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Только один клуб АПЛ обращался к парижанам по Килиану. Реал пока сохраняет тишину, хотя именно мадридцев называют главными претендентами на 22-летнего нападающего.
Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го. Парижане предложили Килиану соглашение с лучшими финансовыми условиями, но зарплата Мбаппе не будет превышать заработки Неймара и Месси.
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