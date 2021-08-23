Килиан Мбаппе не соглашается продлевать контракт с ПСЖ. В то же время французский форвард не получал запросов от других клубов, которые могли его заинтересовать, сообщает RMC Sport.

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Только один клуб АПЛ обращался к парижанам по Килиану. Реал пока сохраняет тишину, хотя именно мадридцев называют главными претендентами на 22-летнего нападающего.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го. Парижане предложили Килиану соглашение с лучшими финансовыми условиями, но зарплата Мбаппе не будет превышать заработки Неймара и Месси.

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